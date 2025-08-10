Практика судов
  1. В Украине

ФЛП сдает в аренду недвижимость — как облагается налогом полученный доход

07:36, 10 августа 2025
Налогообложение дохода, полученного физическими лицами от предоставления недвижимого имущества в аренду.
ФЛП сдает в аренду недвижимость — как облагается налогом полученный доход
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напоминает: доходы, которые физические лица получают от сдачи недвижимого имущества в аренду другим физическим лицам, обязательно нужно декларировать.

Речь идет не только о квартирах или домах, но и о комнатах, гаражах, дачных домах, приусадебных и других земельных участках.

Налоги при сдаче недвижимости в аренду

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ):

  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%
  • Военный сбор — 5%

Итого — 23% от суммы арендной платы.

Кто платит налоги и когда

Если арендатор — физическое лицо, которое не является самозанятым, налоги платит арендодатель самостоятельно:

Срок уплаты — в течение 40 календарных дней после окончания квартала.

Декларация — годовая налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (подается до 1 мая следующего года).

Если договор аренды удостоверяется нотариально, нотариус обязан уведомить налоговую по месту регистрации арендодателя.

Штрафы для нотариусов

За непредоставление или несвоевременное предоставление информации о договоре аренды — 680 грн за каждое нарушение.

Если нарушение повторяется в течение года — 1360 грн за каждое.

Аренда земли и сельхозпаев

Если в аренду сдается земельный участок сельскохозяйственного назначения или пай, налоговым агентом является арендатор.

При этом размер арендной платы должен быть не ниже минимального, установленного законодательством.

Налогообложение другой недвижимости

В случае аренды другой недвижимости (квартиры, дома, гаража, земельного участка под ними) налоговым агентом также является арендатор, если он является юрлицом или ФЛП.

Налог удерживается при выплате арендной платы.

Уплата налога

Если выплата осуществляется безналично — налог платится одновременно с перечислением арендной платы.

Если в наличной или неденежной форме — в течение 3 банковских дней после выплаты.

Итог

Любые доходы от сдачи в аренду квартир, домов, гаражей или земли подлежат обязательному декларированию и налогообложению.

Нарушение требований законодательства может привести к штрафам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги недвижимость аренда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья КСУ должен воздерживаться от неформальных отношений с представителями органов публичной власти — КСУ принял Правила этики

Правила предусматривают, что судья КСУ должен воздерживаться от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за приверженности к политическим деятелям или партиям.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду