ФЛП сдает в аренду недвижимость — как облагается налогом полученный доход

Налогообложение дохода, полученного физическими лицами от предоставления недвижимого имущества в аренду.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напоминает: доходы, которые физические лица получают от сдачи недвижимого имущества в аренду другим физическим лицам, обязательно нужно декларировать.

Речь идет не только о квартирах или домах, но и о комнатах, гаражах, дачных домах, приусадебных и других земельных участках.

Налоги при сдаче недвижимости в аренду

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ):

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%

Военный сбор — 5%

Итого — 23% от суммы арендной платы.

Кто платит налоги и когда

Если арендатор — физическое лицо, которое не является самозанятым, налоги платит арендодатель самостоятельно:

Срок уплаты — в течение 40 календарных дней после окончания квартала.

Декларация — годовая налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (подается до 1 мая следующего года).

Если договор аренды удостоверяется нотариально, нотариус обязан уведомить налоговую по месту регистрации арендодателя.

Штрафы для нотариусов

За непредоставление или несвоевременное предоставление информации о договоре аренды — 680 грн за каждое нарушение.

Если нарушение повторяется в течение года — 1360 грн за каждое.

Аренда земли и сельхозпаев

Если в аренду сдается земельный участок сельскохозяйственного назначения или пай, налоговым агентом является арендатор.

При этом размер арендной платы должен быть не ниже минимального, установленного законодательством.

Налогообложение другой недвижимости

В случае аренды другой недвижимости (квартиры, дома, гаража, земельного участка под ними) налоговым агентом также является арендатор, если он является юрлицом или ФЛП.

Налог удерживается при выплате арендной платы.

Уплата налога

Если выплата осуществляется безналично — налог платится одновременно с перечислением арендной платы.

Если в наличной или неденежной форме — в течение 3 банковских дней после выплаты.

Итог

Любые доходы от сдачи в аренду квартир, домов, гаражей или земли подлежат обязательному декларированию и налогообложению.

Нарушение требований законодательства может привести к штрафам.

