ФОП здає в оренду нерухомість — як оподатковується отриманий дохід

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує: доходи, які фізичні особи отримують від здачі нерухомого майна в оренду іншим фізичним особам, обов’язково потрібно декларувати.
Йдеться не лише про квартири чи будинки, а й про кімнати, гаражі, дачні будинки, присадибні та інші земельні ділянки.
Податки при здачі нерухомості в оренду
Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ):
Разом — 23% від суми орендної плати.
Хто сплачує податки і коли
Якщо орендар — фізична особа, яка не є самозайнятою, податки сплачує орендодавець самостійно:
Строк сплати — протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу.
Декларація — річна податкова декларація про майновий стан і доходи (подається до 1 травня наступного року).
Якщо договір оренди посвідчується нотаріально, нотаріус зобов’язаний повідомити податкову за місцем реєстрації орендодавця.
Штрафи для нотаріусів
За неподання або несвоєчасне подання інформації про договір оренди — 680 грн за кожне порушення.
Якщо порушення повторюється протягом року — 1360 грн за кожне.
Оренда землі та сільгосппаїв
Якщо в оренду здається земельна ділянка сільськогосподарського призначення або пай, податковим агентом є орендар.
При цьому розмір орендної плати має бути не нижчим за мінімальний, визначений законодавством.
Оподаткування іншої нерухомості
У випадку оренди іншої нерухомості (квартири, будинку, гаража, земельної ділянки під ними) податковим агентом також є орендар, якщо він є юрособою або ФОПом.
Податок утримується під час виплати орендної плати.
Сплата податку
Якщо виплата здійснюється безготівково — податок сплачується одночасно з перерахуванням орендної плати.
Якщо у готівковій або негрошовій формі — протягом 3 банківських днів після виплати.
Підсумок
Будь-які доходи від здачі в оренду квартир, будинків, гаражів чи землі підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.
Невиконання вимог законодавства може призвести до штрафів.
