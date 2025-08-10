ФОП здає в оренду нерухомість — як оподатковується отриманий дохід

Оподаткування доходу, отриманого фізичними особами від надання нерухомого майна в оренду.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує: доходи, які фізичні особи отримують від здачі нерухомого майна в оренду іншим фізичним особам, обов’язково потрібно декларувати.

Йдеться не лише про квартири чи будинки, а й про кімнати, гаражі, дачні будинки, присадибні та інші земельні ділянки.

Податки при здачі нерухомості в оренду

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ):

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%

Військовий збір — 5%

Разом — 23% від суми орендної плати.

Хто сплачує податки і коли

Якщо орендар — фізична особа, яка не є самозайнятою, податки сплачує орендодавець самостійно:

Строк сплати — протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу.

Декларація — річна податкова декларація про майновий стан і доходи (подається до 1 травня наступного року).

Якщо договір оренди посвідчується нотаріально, нотаріус зобов’язаний повідомити податкову за місцем реєстрації орендодавця.

Штрафи для нотаріусів

За неподання або несвоєчасне подання інформації про договір оренди — 680 грн за кожне порушення.

Якщо порушення повторюється протягом року — 1360 грн за кожне.

Оренда землі та сільгосппаїв

Якщо в оренду здається земельна ділянка сільськогосподарського призначення або пай, податковим агентом є орендар.

При цьому розмір орендної плати має бути не нижчим за мінімальний, визначений законодавством.

Оподаткування іншої нерухомості

У випадку оренди іншої нерухомості (квартири, будинку, гаража, земельної ділянки під ними) податковим агентом також є орендар, якщо він є юрособою або ФОПом.

Податок утримується під час виплати орендної плати.

Сплата податку

Якщо виплата здійснюється безготівково — податок сплачується одночасно з перерахуванням орендної плати.

Якщо у готівковій або негрошовій формі — протягом 3 банківських днів після виплати.

Підсумок

Будь-які доходи від здачі в оренду квартир, будинків, гаражів чи землі підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Невиконання вимог законодавства може призвести до штрафів.

