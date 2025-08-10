Практика судів
  1. В Україні

ФОП здає в оренду нерухомість — як оподатковується отриманий дохід

07:36, 10 серпня 2025
Оподаткування доходу, отриманого фізичними особами від надання нерухомого майна в оренду.
ФОП здає в оренду нерухомість — як оподатковується отриманий дохід
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує: доходи, які фізичні особи отримують від здачі нерухомого майна в оренду іншим фізичним особам, обов’язково потрібно декларувати.

Йдеться не лише про квартири чи будинки, а й про кімнати, гаражі, дачні будинки, присадибні та інші земельні ділянки.

Податки при здачі нерухомості в оренду

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ):

  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%
  • Військовий збір — 5%

Разом — 23% від суми орендної плати.

Хто сплачує податки і коли

Якщо орендар — фізична особа, яка не є самозайнятою, податки сплачує орендодавець самостійно:

Строк сплати — протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу.

Декларація — річна податкова декларація про майновий стан і доходи (подається до 1 травня наступного року).

Якщо договір оренди посвідчується нотаріально, нотаріус зобов’язаний повідомити податкову за місцем реєстрації орендодавця.

Штрафи для нотаріусів

За неподання або несвоєчасне подання інформації про договір оренди — 680 грн за кожне порушення.

Якщо порушення повторюється протягом року — 1360 грн за кожне.

Оренда землі та сільгосппаїв

Якщо в оренду здається земельна ділянка сільськогосподарського призначення або пай, податковим агентом є орендар.

При цьому розмір орендної плати має бути не нижчим за мінімальний, визначений законодавством.

Оподаткування іншої нерухомості

У випадку оренди іншої нерухомості (квартири, будинку, гаража, земельної ділянки під ними) податковим агентом також є орендар, якщо він є юрособою або ФОПом.

Податок утримується під час виплати орендної плати.

Сплата податку

Якщо виплата здійснюється безготівково — податок сплачується одночасно з перерахуванням орендної плати.

Якщо у готівковій або негрошовій формі — протягом 3 банківських днів після виплати.

Підсумок

Будь-які доходи від здачі в оренду квартир, будинків, гаражів чи землі підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Невиконання вимог законодавства може призвести до штрафів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП ДПС податки нерухомість оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду