В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который сбывал боеприпасы. Об этом сообщает полиция региона.
56-летнего жителя Хмельницкого района задержали во время встречи с «клиентом» для передачи боевой гранаты с запалом, выстрела к гранатомету и порохового заряда к нему. Теперь фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители получили информацию, что местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, подыскивает лиц, заинтересованных в приобретении такого «товара».
Полицейские предотвратили сбыт боеприпасов и провели в жилище правонарушителя санкционированный обыск.
В результате изъяли магазин к автомату с 30 патронами калибра 5,45 мм, а также вещество, похожее на каннабис. Изъятое направлено на экспертизу. Цель хранения боеприпасов и наркотиков, а также каналы их поступления устанавливаются.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о вручении мужчине подозрения по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
