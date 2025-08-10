Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который сбывал боеприпасы

07:18, 10 августа 2025
Правоохранители разоблачили сбыт боеприпасов и изъяли у подозреваемого гранату, патроны и вещество, похожее на каннабис.
В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который сбывал боеприпасы. Об этом сообщает полиция региона.

56-летнего жителя Хмельницкого района задержали во время встречи с «клиентом» для передачи боевой гранаты с запалом, выстрела к гранатомету и порохового заряда к нему. Теперь фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители получили информацию, что местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, подыскивает лиц, заинтересованных в приобретении такого «товара».

Полицейские предотвратили сбыт боеприпасов и провели в жилище правонарушителя санкционированный обыск.

В результате изъяли магазин к автомату с 30 патронами калибра 5,45 мм, а также вещество, похожее на каннабис. Изъятое направлено на экспертизу. Цель хранения боеприпасов и наркотиков, а также каналы их поступления устанавливаются.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о вручении мужчине подозрения по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Судья КСУ должен воздерживаться от неформальных отношений с представителями органов публичной власти — КСУ принял Правила этики

Правила предусматривают, что судья КСУ должен воздерживаться от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за приверженности к политическим деятелям или партиям.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

