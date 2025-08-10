Правоохранители разоблачили сбыт боеприпасов и изъяли у подозреваемого гранату, патроны и вещество, похожее на каннабис.

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который сбывал боеприпасы. Об этом сообщает полиция региона.

56-летнего жителя Хмельницкого района задержали во время встречи с «клиентом» для передачи боевой гранаты с запалом, выстрела к гранатомету и порохового заряда к нему. Теперь фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители получили информацию, что местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, подыскивает лиц, заинтересованных в приобретении такого «товара».

Полицейские предотвратили сбыт боеприпасов и провели в жилище правонарушителя санкционированный обыск.

В результате изъяли магазин к автомату с 30 патронами калибра 5,45 мм, а также вещество, похожее на каннабис. Изъятое направлено на экспертизу. Цель хранения боеприпасов и наркотиков, а также каналы их поступления устанавливаются.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о вручении мужчине подозрения по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

