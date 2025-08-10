Правоохоронці викрили збут боєприпасів і вилучили у підозрюваного гранату, патрони та речовину, схожу на канабіс.

На Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який збував боєприпаси. Про це повідомляє поліція регіону.

56-річного жителя Хмільницького району затримали під час зустрічі з «клієнтом» для передачі бойової гранати із запалом, пострілу до гранатомета та порохового заряду до нього. Тепер фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Так, правоохоронці отримали інформацію, що місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, підшукує осіб, зацікавлених у придбанні такого «товару».

Поліцейські завадили збуту боєприпасів та провели у помешканні правопорушника санкціонований обшук.

У результаті вилучили магазин до автомата з 30 набоями калібру 5,45 мм, а також речовину, схожу на канабіс. Вилучене направили на експертизу. Мета зберігання боєприпасів та наркотиків, а також канали їхнього надходження встановлюються.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Після проведення необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо вручення чоловіку підозри за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

