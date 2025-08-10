Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який збував боєприпаси

07:18, 10 серпня 2025
Правоохоронці викрили збут боєприпасів і вилучили у підозрюваного гранату, патрони та речовину, схожу на канабіс.
На Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який збував боєприпаси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який збував боєприпаси. Про це повідомляє поліція регіону.

56-річного жителя Хмільницького району затримали під час зустрічі з «клієнтом» для передачі бойової гранати із запалом, пострілу до гранатомета та порохового заряду до нього. Тепер фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Так, правоохоронці отримали інформацію, що місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, підшукує осіб, зацікавлених у придбанні такого «товару».

Поліцейські завадили збуту боєприпасів та провели у помешканні правопорушника санкціонований обшук.

У результаті вилучили магазин до автомата з 30 набоями калібру 5,45 мм, а також речовину, схожу на канабіс. Вилучене направили на експертизу. Мета зберігання боєприпасів та наркотиків, а також канали їхнього надходження встановлюються.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Після проведення необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо вручення чоловіку підозри за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Вінниця боєприпаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду