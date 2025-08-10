Укргидрометцентр предупредил о непогоде на западе Украины 10 августа

Объявлен желтый уровень опасности.

Украинский гидрометеорологический центр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 10 августа. В западных областях днем ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра 15–20 м/с. Уровень опасности — I (желтый).

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Прогноз погоды на 10 августа:

Переменная облачность, без осадков, кроме западных областей, где днем возможны кратковременные дожди и грозы. Местами — град и шквалы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с.

Температура ночью 12–17°, днем 24–29°; на Закарпатье и в южной части страны ночью 16–21°, днем 28–33°.

