Укргидрометцентр предупредил о непогоде на западе Украины 10 августа

Украинский гидрометеорологический центр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 10 августа. В западных областях днем ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра 15–20 м/с. Уровень опасности — I (желтый).
Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Прогноз погоды на 10 августа:
