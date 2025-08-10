Укргідрометцентр попередив про негоду на заході України 10 серпня

Український гідрометеорологічний центр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища на 10 серпня. У західних областях вдень очікуються грози, подекуди град та шквали вітру 15–20 м/с. Рівень небезпечності — I (жовтий).
Синоптики застерігають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Прогноз погоди на 10 серпня:
