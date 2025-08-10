Укргідрометцентр попередив про негоду на заході України 10 серпня

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Український гідрометеорологічний центр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища на 10 серпня. У західних областях вдень очікуються грози, подекуди град та шквали вітру 15–20 м/с. Рівень небезпечності — I (жовтий).

Синоптики застерігають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Прогноз погоди на 10 серпня:

Мінлива хмарність, без опадів, крім західних областей, де вдень можливі короткочасні дощі та грози. Місцями — град і шквали.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі 12–17°, вдень 24–29°; на Закарпатті та у південній частині країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

