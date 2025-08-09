Надомная работа — какие правила должны придерживаться работодатели

Выполнение надомной работы не изменяет условия оплаты, норм труда и объема трудовых прав работника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Надомная работа - это форма организации труда, при которой работу выполняет работник по месту его проживания или в других определенных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств или их совокупности, необходимых для производства продукции, предоставления услуг, выполнения работ или функций, предусмотренных учредительными документами, но вне производственных или рабочих работодателя.

Об особенностях организации надомной работы на предприятии рассказали в Гоструда.

Типовая форма трудового договора о надомной работе утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений.

В случае введения надомной работы рабочее место работника фиксировано и не может быть изменено по инициативе работника без согласования с работодателем способом, определенным трудовым договором о надомной работе. Решение работодателя об отказе в предоставлении согласия на смену рабочего места по инициативе работника должно быть обоснованным.

Работник в случае невозможности выполнения работы на фиксированном рабочем месте по независимым от него причин имеет право сменить рабочее место при условии уведомления работодателя не менее чем за три рабочих дня до такой смены способом, определенным трудовым договором о надомной работе. В таком случае нормы части третьей настоящей статьи не применяются.

При выполнении работы по трудовому договору о надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения, организации, если иное не предусмотрено трудовым договором. При этом продолжительность рабочего времени не может превышать нормы, предусмотренные статьями 50 и 51 Кодекса, с учетом особенностей требований Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Выполнение надомной работы не влечет изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников.

Обеспечение средствами производства, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работником надомной работы, возлагается на работодателя, если иное не предусмотрено трудовым договором. Работник в случае использования своих инструментов имеет право на компенсацию в соответствии с положениями статьи 125 Кодекса.

Работодатель самостоятельно решает, как поручать работнику работу и контролировать ее выполнение, и обеспечивает достоверный учет выполненной работы.

Надомная работа может быть введена исключительно для лиц, имеющих практические навыки выполнения определенных работ или могут быть обучены таким навыкам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.