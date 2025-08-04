Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

13:43, 4 августа 2025
Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.
Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией
Фото: Офис Президента
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект 0332 о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Напомним, 16 января 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

В соответствии с этим Соглашением в части достижения консенсуса относительно членства Украины в НАТО определено, что стороны будут развивать сферы, важность которых для евроатлантического мира и стабильности выходит далеко за пределы войны, признавая важную роль Украины в защите евроатлантической безопасности и обращая особое внимание на оперативную совместимость и вклад Украины как будущего союзника НАТО.

Также предусмотрено, что стороны будут прилагать усилия для улучшения условий для инвестиций и торговли в обеих странах и сотрудничать в различных секторах, включая, в частности, транспорт, инфраструктуру и энергетику, чтобы сделать экономику обеих стран более современной, устойчивой и процветающей.

В части усиления сотрудничества в сфере правосудия и привлечения к ответственности Соглашение предусматривает, что стороны будут принимать меры для углубления сотрудничества между их правовыми секторами и в уголовно-гражданской сфере, а также для усиления сотрудничества в сфере санкций. Стороны будут принимать меры для привлечения к ответственности государств, которые совершают грубые нарушения международного права.

Кроме того, стороны будут углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам, наращивать устойчивость к информационным угрозам и делать возможными эффективные подрывные действия в ответ на угрозы.

В части миграции в соответствии с Соглашением там, где существуют условия для хорошо управляемой и безопасной мобильности, стороны будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга, а также начнут регулярные контакты и обмен информацией о результатах миграции и политических намерениях.

Соглашение вступает в силу с даты получения сторонами последнего уведомления о выполнении их внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Соглашение может быть прекращено любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. Действие настоящего Соглашения прекращается через 6 месяцев с даты получения такого уведомления. Также это Соглашение может быть изменено в любое время по взаимному согласию Сторон.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины президент Украина Владимир Зеленский Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Избран новый состав Общественного совета добропорядочности – журналисты, адвокаты, правозащитники и антикоррупционные активисты

От предыдущего состава Общественного совета добропорядочности осталось всего три представителя общественности.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео