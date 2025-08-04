Судья КСУ должен воздерживаться от неформальных отношений с представителями органов публичной власти — КСУ принял Правила этики

Правила предусматривают, что судья КСУ должен воздерживаться от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за приверженности к политическим деятелям или партиям.

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Судья Конституционного Суда должен воздерживаться от неформальных отношений с представителями органов публичной власти, если такие отношения прямо или косвенно влияют на независимость или беспристрастность судьи или КСУ либо создают у разумного стороннего наблюдателя обоснованные сомнения относительно объективности судьи. В случае попытки такого влияния судья КСУ обязан немедленно сообщить об этом Собранию судей КСУ. Соответствующую норму содержат Правила профессиональной этики судьи КСУ, которые судьи Конституционного Суда приняли собственным решением.

В то же время, нарушение Правил не может быть самостоятельным основанием для привлечения судьи КСУ к дисциплинарной ответственности.

Отвод и кворум

Правила устанавливают, что в случае возникновения риска отсутствия кворума, необходимого для принятия актов КСУ, судья КСУ учитывает, что потребность в рассмотрении дела КСУ как органом конституционной юрисдикции может быть более приоритетной, чем основания для самоотвода судьи КСУ, при условии, что они не являются существенными и не влияют на беспристрастность судьи КСУ.

Также документ предусматривает, что судья КСУ обязан участвовать в заседаниях Суда и его органов, включая совещательные и вспомогательные, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам.

Тайна обсуждения

Правила устанавливают, что судья КСУ сохраняет тайну обсуждения при рассмотрении дел, соблюдает конфиденциальность по вопросам подготовки актов в конституционном производстве и внутренней деятельности Суда.

Он может публично высказывать свое мнение по существу только тех дел, в которых конституционное производство завершено.

Конфиденциальную информацию и любую другую информацию с ограниченным доступом, полученную при осуществлении полномочий, судья КСУ не должен использовать или разглашать при любых условиях, не связанных с осуществлением таких полномочий.

Особое мнение и публичные высказывания

Согласно этим Правилам, судья КСУ должен воздерживаться от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за приверженности к политическим деятелям или партиям.

Вместе с тем, судья КСУ не ограничен в выражении своих взглядов в защиту верховенства права и независимости Суда, если эти фундаментальные ценности оказываются под угрозой.

При реализации права на особое мнение судья КСУ свободен в оценивании содержания актов КСУ, уровня их аргументированности, однако должен воздерживаться от высказываний, которые могут нанести ущерб независимости, беспристрастности и авторитету КСУ или судьи КСУ.

Судья КСУ может участвовать в публичном дискурсе по правовым, конституционным и общественно значимым вопросам при условии соблюдения принципов нейтральности, взвешенности и воздержания от комментариев, которые могут поставить под сомнение беспристрастность или авторитет КСУ.

Также судья имеет право информировать общественность, научное и профессиональное юридическое сообщество об актах Суда и его юридических позициях как на национальном, так и на международном уровнях.

Судья пользуется правом на свободу выражения взглядов, учитывая свой статус и обязанность сохранять независимость, беспристрастность и достоинство Судьи.

Кроме того, судья может участвовать в усовершенствовании законодательства по осуществлению конституционного судопроизводства, если это не препятствует выполнению должностных обязанностей и не создает угрозы для его независимости или беспристрастности.

Дополнительно судьи предусмотрели, что судья КСУ поддерживает Силы обороны Украины.

Политическая нейтральность – даже после прекращения полномочий

Правила предусматривают, что даже после прекращения полномочий (увольнения) судья КСУ продолжает быть сдержанным в своем поведении в целом и в публичных заявлениях в частности, а также по вопросам, которые могут поставить под сомнение его независимость, беспристрастность и политическую нейтральность во время выполнения им своих обязанностей.

Кроме того, после прекращения полномочий (увольнения) судья КСУ продолжает соблюдать конфиденциальность в отношении информации с ограниченным доступом, которая стала ему известна во время осуществления им полномочий.

Что касается председателя КСУ, то в Правилах предусмотрено, что он уважает независимость и беспристрастность КСУ и судьи КСУ, не прибегает к действиям или поступкам, которые могут представлять угрозу независимости, беспристрастности и равенству судей.

Автор: Наталя Мамченко

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