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DeepSeek вводить ліміти на використання моделі ШІ і підвищує тарифи

18:22, 7 лютого 2025
У DeepSeek заявили, що знижки на доступ до моделі ШІ закінчаться 8 лютого.
DeepSeek вводить ліміти на використання моделі ШІ і підвищує тарифи
Фото: Depositphotos
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Китайський стартап DeepSeek вирішив тимчасово обмежити доступ до своєї платформи через перевантаження серверів, а також повідомив про підвищення тарифів, пише Bloomberg.

Як повідомляє джерело, китайський стартап призупинив можливість клієнтів поповнювати свої кредити API. Але в компанії запевнили, що це не вплине на вже існуючі придбані кредити, вони будуть збережені й клієнти зможуть спокійно використовувати їх і надалі.

У DeepSeek також заявили, що знижки на доступ до його моделі закінчаться 8 лютого. Після цього доступ до моделі чату становитиме:

2 юані ($0,27) за 1 млн вхідних токенів

8 юанів ($1,10) за 1 млн вихідних токенів

Коли ж модель міркування DeepSeek стане доступною в Інтернеті, то плата за неї становитиме:

4 юані ($0,54) за 1 млн вхідних токенів

16 юанів ($2,20) за 1 млн вихідних токенів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

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