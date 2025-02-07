ВККС повинна оголосити конкурс на посади суддів Верховного Суду – Станіслав Кравченко

Верховний Суд просить ВККС оголосити конкурс до касаційних судів одразу після завершення конкурсу в апеляційні суди.

Джерело фото — Верховний Суд

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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час роботи Пленуму Верховного Суду звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з проханням оголосити конкурс на вакантні посади суддів касаційних судів Верховного Суду.

«У Верховному Суді, відповідно до штатного розкладу, можуть здійснювати правосуддя 196 суддів. Наразі у Верховному Суді є 153 судді. Хочу звернутися до ВККС і повідомити про необхідність проведення конкурсу на вакантні посади суддів Верховного Суду. Я розумію, що зараз Комісія перевантажена різними кадровими процедурами. Але ми можемо наполягати, щоб у плані роботи ВККС, після завершення конкурсу в апеляційні суди, з’явилося також питання конкурсу до Верховного Суду», - повідомив Станіслав Кравченко.

Разом з тим, голова Верховного Суду звернув увагу, що процедури конкурсів, які наразі проводить ВККС, є занадто громіздкими та тривалими.

«Якщо не змінити процедури, то конкурс до Верховного Суду також буде тривати 2,5 – 3 роки. За цей час звільниться ще частина наших суддів. Відтак, працювати нам буде ще складніше», - зазначив голова ВС.

Нагадаємо, що за даними Верховного Суду, касаційні суди ВС та Велика Палата ВС у 2024 році отримали для розгляду 90 тис. касаційних скарг та інших процесуальних звернень (на 5% більше, ніж у 2023 році).

Всі касаційні суди ВС та Велика Палата ВС розглянули у минулому році 87 тис. справ.

Більшість справ розглянув Касаційний адміністративний суд у складі ВС – 52 тисячі справ і матеріалів.

Касаційний цивільний суд у складі ВС розглянув 18 тисяч справ, Касаційний кримінальний суд у складі ВС – 10 тисяч справ, а Касаційний господарський суд у складі ВС – 10 тис. справ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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