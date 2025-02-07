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ВККС должна объявить конкурс на должности судей Верховного Суда – Станислав Кравченко

12:26, 7 февраля 2025
Верховный Суд просит ВККС объявить конкурс в кассационные суды сразу после завершения конкурса в апелляционные суды.
ВККС должна объявить конкурс на должности судей Верховного Суда – Станислав Кравченко
Источник фото — Верховный Суд
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время работы Пленума Верховного Суда обратился в Высшую квалификационную комиссию судей с просьбой огласить конкурс на вакантные должности судей кассационных судов Верховного Суда.

«В Верховном Суде, согласно штатному расписанию, могут осуществлять правосудие 196 судей. Сейчас в Верховном Суде 153 судьи. Хочу обратиться к ВККС и уведомить Комиссию о необходимости проведения конкурса на вакантные должности судей Верховного Суда. Я понимаю, что сейчас Комиссия перегружена разными кадровыми процедурами. Но мы можем настаивать, чтобы в плане работы ВККС, после завершения конкурса в апелляционные суды, появился также конкурс в Верховный Суд», - сообщил Станислав Кравченко.

Вместе с тем, председатель Верховного Суда обратил внимание, что процедуры конкурсов, которые сейчас проводит ВККС, слишком громоздкие и длительные.

«Если не изменить процедуры, то конкурс в Верховный Суд также продлится 2,5 – 3 года. За это время уволится еще часть наших судей. Следовательно, работать нам будет еще сложнее», - отметил глава ВС.

Напомним, что, по данным Верховного Суда, кассационные суды ВС и Большая Палата ВС в 2024 году получили для рассмотрения 90 тыс. кассационных жалоб и других процессуальных обращений (на 5% больше, чем в 2023 году).

Все кассационные суды ВС и Большая Палата ВС рассмотрели в прошлом году 87 тысяч  дел.

Большинство дел рассмотрел Кассационный административный суд в составе ВС – 52 тысячи дел и материалов.

Кассационный гражданский суд в составе ВС рассмотрел 18 тысяч дел, Кассационный уголовный суд в составе ВС – 10 тысяч дел, а Кассационный хозяйственный суд в составе ВС – 10 тыс. дел.

Автор: Вячеслав Хрипун

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