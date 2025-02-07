Как подписать и загрузить на платформу ЦНАП запрос БТИ – объяснение нотариусам в Киеве

Как подписывать документы КЭП и как проверять поступившие в электронной форме документы с помощью электронного информационного ресурса центрального удостоверяющего органа.

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В Нотариальной палате Украины подготовили видеоинструкцию для нотариусов по поводу того, как подписать и загрузить на платформу ЦНАП г. Киева запрос Коммунального предприятия БТИ и как проверить электронную подпись, приложенную к ответу БТИ. Также там обнародовали инструкцию, как подписать КЭП запрос.

«Видео может быть полезно всем нотариусам – для того, чтобы разобраться, как подписывать документы КЭП и как проверять поступившие в электронной форме документы с помощью электронного информационного ресурса центрального удостоверяющего органа», - указывают в НПУ.

Как отмечается, для подписания используется именно КЭП нотариуса, поскольку запрос отправляется как от нотариусов, а не как от физических лиц (подпись Приват не подходит).

Подписание и загрузка запроса на платформу ЦНАП г. Киева

Проверка электронной подписи КМ БТИ.

Также в Нотариальной палате объясняют следующее:

З метою продовження ефективної та зручної комунікації та електронного документообігу нотаріусів з Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" Нотаріальною палатою України погоджено з комунальним підприємством, що з 01 лютого 2025 року відповіді на запити нотаріусів (Інформаційні довідки) через платформу ЦНАП м. Києва будуть надаватися виключно в електронному вигляді з обовʼязковим накладанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП).

Комунальне підприємство повідомило, що до розгляду будуть прийматися виключно запити, які підписані КЕП нотаріуса.

Модуль електронної ідентифікації, вбудований в онлайн платформу ЦНАП м. Києва, на даний час не підтримує засоби кваліфікованого електронного підпису. Тому технічна можливість накладення КЕП безпосередньо на платформі ЦНАП м. Києва за допомогою інтерфейсу платформи відсутня.

Однак, платформа ЦНАП м. Києва підтримує завантаження файлів з запитами, які вже підписані КЕП з використанням формату PAdES (електронний підпис вбудовано у файл у форматі PDF) або формату контейнера ASICE, збереженого архівом ZIP (.asice.zip).

Підписати електронний документ у зазначених форматах з використанням КЕП нотаріуса можливо за допомогою електронного інформаційного ресурсу центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/sign (рекомендовано використовувати браузер Google Chrome).

Враховуючи зазначене, рекомендуємо завантажувати в онлайн платформу ЦНАП м. Києва запити, збережені у форматі PDF та попередньо підписані у форматі PAdES.

Додатково повідомляємо, що базова версія формату PAdES – PAdES-B-B (Basic) не містить кваліфіковану позначку часу. Тому, для підпису слід використовувати такі версії формату:

PAdES-B-T (Basic with Timestamp) – додається кваліфікована позначка часу для підпису, що дозволяє довести існування документа у момент підписання;

PAdES-B-LT (Basic with Long-Term validation) – включає всі дані, необхідні для перевірки підпису без доступу до зовнішніх ресурсів (сертифікати, списки відкликаних сертифікатів

(CRL) або статус сертифіката (OCSP)), завдяки цьому підпис можна перевірити навіть через тривалий час після його створення;

PAdES-B-LTA (Basic with Long-Term Archiving) – найвищий рівень надійності електронного підпису, включає всі елементи PAdES-B-LT, а також підписані мітки часу на рівні архівного зберігання.

Інтерфейс накладення електронного підпису інформаційного ресурсу центрального засвідчувального органу підтримує можливість вибору зазначених версій формату електронного підпису.

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