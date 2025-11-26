В ГСЧС напомнили, как безопасно пользоваться зарядными станциями при отключении света
В период отключений электроэнергии украинцы всё чаще пользуются портативными зарядными станциями. В ГСЧС подчёркивают: несмотря на удобство, эти устройства требуют внимательного и ответственного использования, ведь нарушение правил может привести к опасным ситуациям.
Спасатели напоминают, каких правил следует придерживаться, чтобы избежать пожаров, поражения электрическим током и других инцидентов с зарядными станциями:
- Держите устройство подальше от воды, влаги и мест с повышенной влажностью.
- Никогда не используйте опасные кабели типа «вилка–вилка» — это может представлять смертельную угрозу.
- После полной зарядки обязательно отключайте станцию от сети.
- Не оставляйте приборы в местах, доступных для детей.
- В случае неисправности немедленно прекратите использование и обращайтесь к специалистам.
Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, как работают очереди отключений света.
Также сообщалось, как безопасно включать технику после возвращения света.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.