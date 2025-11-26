В ГСЧС напомнили, как безопасно пользоваться зарядными станциями при отключении света

В период частых отключений электроэнергии спасатели предостерегают украинцев осторожничать с портативными зарядными станциями, ведь неправильное их использование может привести к опасным последствиям.

В период отключений электроэнергии украинцы всё чаще пользуются портативными зарядными станциями. В ГСЧС подчёркивают: несмотря на удобство, эти устройства требуют внимательного и ответственного использования, ведь нарушение правил может привести к опасным ситуациям.

Спасатели напоминают, каких правил следует придерживаться, чтобы избежать пожаров, поражения электрическим током и других инцидентов с зарядными станциями:

Держите устройство подальше от воды, влаги и мест с повышенной влажностью. Никогда не используйте опасные кабели типа «вилка–вилка» — это может представлять смертельную угрозу. После полной зарядки обязательно отключайте станцию от сети. Не оставляйте приборы в местах, доступных для детей. В случае неисправности немедленно прекратите использование и обращайтесь к специалистам.

