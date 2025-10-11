Как безопасно включать технику после восстановления электроснабжения – советы ГСЧС

Неправильное подключение может привести к поломкам или пожарам.

ГСЧС предупредила, что после восстановления электроснабжения важно правильно включать бытовую технику, чтобы избежать поломок, аварий или пожаров.

Многие люди спешат сразу включить микроволновые печи, стиральные машины или электрочайники, что может привести к авариям или выходу техники из строя. ГСЧС рекомендует соблюдать несколько правил для безопасности.

Выключайте энергоемкие приборы

Во время перебоев с электричеством или сразу после его восстановления необходимо отключить от сети все энергоемкие приборы. Это поможет уменьшить нагрузку на электросеть и предотвратить резкие перепады напряжения.

Включайте приборы постепенно

После появления электроэнергии не подключайте все устройства одновременно. Начинайте с маломощных приборов, постепенно переходя к более энергоемким. Такой подход способствует стабилизации сети и защищает технику от повреждений.

Электрогенераторы и насосные станции

Особое внимание следует уделять подключению генераторов и насосных станций. Их стоит включать не ранее чем через 20 минут после восстановления электроснабжения. Эти устройства потребляют значительное количество энергии, и преждевременное подключение может вызвать перенапряжение в сети.

