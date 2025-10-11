Практика судов
  1. В Украине

Как безопасно включать технику после восстановления электроснабжения – советы ГСЧС

09:31, 11 октября 2025
Неправильное подключение может привести к поломкам или пожарам.
Как безопасно включать технику после восстановления электроснабжения – советы ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГСЧС предупредила, что после восстановления электроснабжения важно правильно включать бытовую технику, чтобы избежать поломок, аварий или пожаров.

Многие люди спешат сразу включить микроволновые печи, стиральные машины или электрочайники, что может привести к авариям или выходу техники из строя. ГСЧС рекомендует соблюдать несколько правил для безопасности.

Выключайте энергоемкие приборы

Во время перебоев с электричеством или сразу после его восстановления необходимо отключить от сети все энергоемкие приборы. Это поможет уменьшить нагрузку на электросеть и предотвратить резкие перепады напряжения.

Включайте приборы постепенно

После появления электроэнергии не подключайте все устройства одновременно. Начинайте с маломощных приборов, постепенно переходя к более энергоемким. Такой подход способствует стабилизации сети и защищает технику от повреждений.

Электрогенераторы и насосные станции

Особое внимание следует уделять подключению генераторов и насосных станций. Их стоит включать не ранее чем через 20 минут после восстановления электроснабжения. Эти устройства потребляют значительное количество энергии, и преждевременное подключение может вызвать перенапряжение в сети.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС свет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о льготах по уплате административных сборов в сфере госрегистрации для перемещенных лиц

Целью является предоставление льгот физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Кабмин подал законопроект о цифровизации процедуры усыновления – для кандидатов в усыновители отменят необходимость подачи медзаключения о состоянии здоровья

Из Гражданского процессуального кодекса исключат требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья, если он является гражданином Украины.

Депутаты одобрили законопроект, по которому органы госнадзора смогут требовать от предпринимателей полной остановки производства или реализации продукции

Органы государственного надзора и контроля смогут требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений, машин и механизмов – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики