Як безпечно вмикати техніку після повернення світла – поради ДСНС

ДСНС попередила, що після відновлення електропостачання важливо правильно вмикати побутову техніку, щоб уникнути поломок, аварій чи пожеж.

Багато людей поспішають одразу ввімкнути мікрохвильові печі, пральні машини або електрочайники, що може призвести до аварій або виходу техніки з ладу. ДСНС рекомендує дотримуватися кількох правил для безпеки.

Вимикайте енергоємні прилади

Під час перебоїв з електрикою або одразу після її відновлення необхідно відключити від мережі всі енергоємні прилади. Це допоможе зменшити навантаження на електромережу та запобігти різким перепадам напруги.

Вмикайте прилади поступово

Після появи електроенергії не підключайте всі пристрої одночасно. Починайте з малопотужних приладів, поступово переходячи до більш енергоємних. Такий підхід сприяє стабілізації мережі та захищає техніку від пошкоджень.

Електрогенератори та насосні станції

Особливу увагу слід приділяти підключенню генераторів і насосних станцій. Їх варто вмикати не раніше ніж через 20 хвилин після відновлення електропостачання. Ці пристрої споживають значну кількість енергії, і передчасне підключення може викликати перенапруження в мережі.

