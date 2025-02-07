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Як підписати та завантажити на платформу ЦНАП запит БТІ – пояснення нотаріусам у Києві

13:00, 7 лютого 2025
Як підписувати документи КЕП та як перевіряти документи, які надійшли в електронній формі за допомогою електронного інформаційного ресурсу центрального засвідчувального органу.
Як підписати та завантажити на платформу ЦНАП запит БТІ – пояснення нотаріусам у Києві
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У Нотаріальній палаті України підготували відеоінструкцію для нотаріусів щодо того, як підписати та завантажити на платформу ЦНАП м. Києва запит Комунального підприємства БТІ та як перевірити електронний підпис, долучений до відповіді БТІ. Також там оприлюднили інструкцію, як підписати КЕП запит.

«Відео може бути корисне усім нотаріусам – для того, щоб розібратися, як підписувати документи КЕП та як перевіряти документи, які надійшли в електронній формі за допомогою електронного інформаційного ресурсу центрального засвідчувального органу», - вказують у НПУ.

Як наголошується, для підписання використовується саме КЕП нотаріуса, оскільки запит відправляється саме як від нотаріусів, а не як від фізичних осіб (підпис Приват не підходить).

Підписання та завантаження запиту на платформу ЦНАП м. Києва

Перевірка електронного підпису КМ БТІ.

Також у Нотаріальній палаті пояснюють наступне:

З метою продовження ефективної та зручної комунікації та електронного документообігу нотаріусів з Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" Нотаріальною палатою України погоджено з комунальним підприємством, що з 01 лютого 2025 року відповіді на запити нотаріусів (Інформаційні довідки) через платформу ЦНАП м. Києва будуть надаватися виключно в електронному вигляді з обовʼязковим накладанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП).

Комунальне підприємство повідомило, що до розгляду будуть прийматися виключно запити, які підписані КЕП нотаріуса.

Модуль електронної ідентифікації, вбудований в онлайн платформу ЦНАП м. Києва, на даний час не підтримує засоби кваліфікованого електронного підпису. Тому технічна можливість накладення КЕП безпосередньо на платформі ЦНАП м. Києва за допомогою інтерфейсу платформи відсутня.

Однак, платформа ЦНАП м. Києва підтримує завантаження файлів з запитами, які вже підписані КЕП з використанням формату PAdES (електронний підпис вбудовано у файл у форматі PDF) або формату контейнера ASICE, збереженого архівом ZIP (.asice.zip).

Підписати електронний документ у зазначених форматах з використанням КЕП нотаріуса можливо за допомогою електронного інформаційного ресурсу центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/sign (рекомендовано використовувати браузер Google Chrome).

Враховуючи зазначене, рекомендуємо завантажувати в онлайн платформу ЦНАП м. Києва запити, збережені у форматі PDF та попередньо підписані у форматі PAdES.

Додатково повідомляємо, що базова версія формату PAdES – PAdES-B-B (Basic) не містить кваліфіковану позначку часу. Тому, для підпису слід використовувати такі версії формату:

PAdES-B-T (Basic with Timestamp) – додається кваліфікована позначка часу для підпису, що дозволяє довести існування документа у момент підписання;

PAdES-B-LT (Basic with Long-Term validation) – включає всі дані, необхідні для перевірки підпису без доступу до зовнішніх ресурсів (сертифікати, списки відкликаних сертифікатів

(CRL) або статус сертифіката (OCSP)), завдяки цьому підпис можна перевірити навіть через тривалий час після його створення;

PAdES-B-LTA (Basic with Long-Term Archiving) – найвищий рівень надійності електронного підпису, включає всі елементи PAdES-B-LT, а також підписані мітки часу на рівні архівного зберігання.

Інтерфейс накладення електронного підпису інформаційного ресурсу центрального засвідчувального органу підтримує можливість вибору зазначених версій формату електронного підпису.

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Київ нотаріус

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