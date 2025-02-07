Практика судів
  1. У світі

На заході Аляски безвісти зник літак з 10 людьми на борту

15:42, 7 лютого 2025
Літак Cessna зник з радарів під час рейсу між Уналакліт і Ном.
На заході Аляски безвісти зник літак з 10 людьми на борту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На заході Аляски з радарів зник літак Cessna 208B Grand Caravan, що виконував рейс між містами Уналакліт і Ном. На борту перебували 9 пасажирів та пілот. Про це повідомляє CNN.

За даними FlightRadar24, літак востаннє зафіксували над затокою Нортон-Саунд приблизно о 15:16 за місцевим часом. Поліція штату Аляска отримала повідомлення про зникнення літака, який не з'явився на призначеному місці.

Волонтерська пожежна служба Нома вже розпочала наземні пошуки, але через погані погодні умови вони обмежені у проведенні повітряних розшуків. У свою чергу, Берегова охорона США та Військово-повітряні сили США планують польоти для обстеження місцевості та продовжують пошуки зниклого літака.

Відповідно до заяви органів влади, громадянам рекомендується утриматися від самостійних пошуків через складні погодні умови та з міркувань безпеки. «Точне місце перебування літака досі невідоме. Ми продовжуємо розширювати пошукові зусилля на якомога більшу кількість напрямків, поки літак не буде знайдено», — повідомила пожежна служба Нома.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поскаржився на Укрпошту – пошта вчасно не доставляла судові справи і навіть втрачала їх

Процес оптимізації відділень «Укрпошти» у 2023-2024 роках мав негативні наслідки для судової влади.

Екс-спецуповноважений Президента Євген Мойсюк став заступником міністра оборони – Рустем Умєров прокоментував призначення

Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій, але у цей же день його призначили заступником міністра оборони.

Ольга Стефанішина заявила, що через зупинку фінансування від USAID Етична рада і Громадська рада міжнародних експертів зіткнулися з проблемами

Втім, замістити фінансування USAID для міжнародних експертів, які працюють у складі конкурсних комісій для відбору членів Вищої ради правосуддя та суддів Антикорсуду можуть європейські партнери.

84% працівників апарату Верховного Суду задоволені умовами роботи – Верховний Суд

Особливо співробітники апарату суду задоволені приміщеннями Суду та рівнем командної роботи в колективі.

В уряді очікують, що Єврокомісія і G7 озвучать позицію щодо роботи конкурсних комісій з обрання членів судової і антикорупційної вертикалі – Ольга Стефанішина

«Ми очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі» – наголосила віцепрем'єр Ольга Стефанішина.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео