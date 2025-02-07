На заході Аляски безвісти зник літак з 10 людьми на борту

Літак Cessna зник з радарів під час рейсу між Уналакліт і Ном.

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На заході Аляски з радарів зник літак Cessna 208B Grand Caravan, що виконував рейс між містами Уналакліт і Ном. На борту перебували 9 пасажирів та пілот. Про це повідомляє CNN.

За даними FlightRadar24, літак востаннє зафіксували над затокою Нортон-Саунд приблизно о 15:16 за місцевим часом. Поліція штату Аляска отримала повідомлення про зникнення літака, який не з'явився на призначеному місці.

Волонтерська пожежна служба Нома вже розпочала наземні пошуки, але через погані погодні умови вони обмежені у проведенні повітряних розшуків. У свою чергу, Берегова охорона США та Військово-повітряні сили США планують польоти для обстеження місцевості та продовжують пошуки зниклого літака.

Відповідно до заяви органів влади, громадянам рекомендується утриматися від самостійних пошуків через складні погодні умови та з міркувань безпеки. «Точне місце перебування літака досі невідоме. Ми продовжуємо розширювати пошукові зусилля на якомога більшу кількість напрямків, поки літак не буде знайдено», — повідомила пожежна служба Нома.

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