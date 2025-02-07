Практика судов
  1. В мире

На западе Аляски без вести пропал самолет с 10 людьми на борту

15:42, 7 февраля 2025
Самолет Cessna исчез с радаров во время рейса между Уналаклитом и Номом.
На западе Аляски без вести пропал самолет с 10 людьми на борту
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На западе Аляски с радаров исчез самолет Cessna 208B Grand Caravan, выполнявший рейс между городами Уналаклит и Ном. На борту находились 9 пассажиров и пилот. Об этом сообщает CNN.

По данным FlightRadar24, самолет в последний раз зафиксировали над заливом Нортон-Саунд примерно в 15:16 по местному времени. Полиция штата Аляска получила сообщение об исчезновении самолета, который не появился в назначенном месте.

Волонтерская пожарная служба Нома уже начала наземные поиски, но из-за плохих погодных условий они ограничены в проведении воздушных поисков. В свою очередь, Береговая охрана США и Военно-воздушные силы США планируют полеты для обследования местности и продолжают поиски пропавшего самолета.

Согласно заявлению органов власти, гражданам рекомендуется воздержаться от самостоятельных поисков из-за сложных погодных условий и из соображений безопасности. «Точное местонахождение самолета до сих пор неизвестно. Мы продолжаем расширять поисковые усилия на как можно большее количество направлений, пока самолет не будет найден», - сообщила пожарная служба Нома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд пожаловался на Укрпочту – почта вовремя не доставляла судебные дела и даже теряла их

Процесс оптимизации отделений «Укрпочты» в 2023-2024 годах имел негативные последствия для судебной власти.

Экс-спецуполномоченный Президента Евгений Мойсюк стал заместителем министра обороны – Рустем Умеров прокомментировал назначение

Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного Президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности, но в этот же день его назначили заместителем министра обороны.

Ольга Стефанишина заявила, что из-за остановки финансирования от USAID Этический совет и Общественный совет международных экспертов столкнулись с проблемами

Впрочем, заместить финансирование USAID для международных экспертов, работающих в составе конкурсных комиссий для отбора членов Высшего совета правосудия и судей Антикорсуда, могут европейские партнеры.

84% работников аппарата Верховного Суда удовлетворены условиями работы – Верховный Суд

Особенно сотрудники аппарата суда удовлетворены помещениями Суда и уровнем командной работы в коллективе.

В правительстве ожидают, что Еврокомиссия и G7 озвучат позицию о работе конкурсных комиссий по избранию членов судебной и антикоррупционной вертикали – Ольга Стефанишина

«Мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по возобновлению работы конкурсных комиссий, которые выбирают ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали», – отметила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео