На западе Аляски без вести пропал самолет с 10 людьми на борту

Самолет Cessna исчез с радаров во время рейса между Уналаклитом и Номом.

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На западе Аляски с радаров исчез самолет Cessna 208B Grand Caravan, выполнявший рейс между городами Уналаклит и Ном. На борту находились 9 пассажиров и пилот. Об этом сообщает CNN.

По данным FlightRadar24, самолет в последний раз зафиксировали над заливом Нортон-Саунд примерно в 15:16 по местному времени. Полиция штата Аляска получила сообщение об исчезновении самолета, который не появился в назначенном месте.

Волонтерская пожарная служба Нома уже начала наземные поиски, но из-за плохих погодных условий они ограничены в проведении воздушных поисков. В свою очередь, Береговая охрана США и Военно-воздушные силы США планируют полеты для обследования местности и продолжают поиски пропавшего самолета.

Согласно заявлению органов власти, гражданам рекомендуется воздержаться от самостоятельных поисков из-за сложных погодных условий и из соображений безопасности. «Точное местонахождение самолета до сих пор неизвестно. Мы продолжаем расширять поисковые усилия на как можно большее количество направлений, пока самолет не будет найден», - сообщила пожарная служба Нома.

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