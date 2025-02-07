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Украина наращивает производство ударных дронов, – Иван Гаврилюк

19:50, 7 февраля 2025
Украинские ударные дроны дальнего радиуса действия становятся заменой для дальнобойных ракет.
Украина наращивает производство ударных дронов, – Иван Гаврилюк
Фото: mod.gov.ua
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Украинские ударные дроны дальнего радиуса действия стали важной заменой для дальнобойных ракет, и Украина активно увеличивает производство таких беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью Укринформу.

Гаврилюк подчеркнул, что на сегодняшний день украинские ударные дроны играют ключевую роль в поражении военных объектов агрессора, и дальний радиус действия таких аппаратов позволяет в значительной степени заменить традиционные ракеты.

«Очень хочу отметить производство дальнобойных дронов. Думаю, вы регулярно видите в новостях результаты ударов по военным объектам агрессора. Ударные дроны дальнего радиуса действия на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет», - отметил он.

Иван Гаврилюк также добавил, что в Украине особое внимание уделяют быстрому запуску национальных программ по производству как ракет, так и дронов. Он отметил, что эти виды оружия станут важным аргументом для защиты и сдерживания врага.

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