Україна нарощує виробництво ударних дронів, – Іван Гаврилюк

Українські ударні дрони дальнього радіусу дії стають заміною для далекобійних ракет.

Фото: mod.gov.ua

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Українські ударні дрони дальнього радіусу дії стали важливою заміною для далекобійних ракет, і Україна активно збільшує виробництво таких безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю Укрінформу.

Гаврилюк підкреслив, що на сьогоднішній день українські ударні дрони відіграють ключову роль у враженні військових об'єктів агресора, і дальній радіус дії таких апаратів дозволяє значною мірою замінити традиційні ракети.

«Дуже хочу відзначити виробництво далекобійних дронів. Думаю, ви регулярно бачите в новинах результати ударів по військових об’єктах агресора. Ударні дрони дальнього радіусу дії на сьогодні є певною заміною для далекобійних ракет», — зазначив він.

Іван Гаврилюк також додав, що в Україні особливу увагу приділяють швидкому запуску національних програм із виробництва як ракет, так і дронів. Він зазначив, що ці види зброї стануть важливим аргументом для захисту та стримування ворога.

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