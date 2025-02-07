Руслан Стефанчук озвучив кількість народних депутатів, які поїхали на молитовний сніданок в США

За його словами, вони поїхали туди для того, щоб системно працювати з сенаторами та з депутатами від Конгресу для налагодження стосунків.

Джерело фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images

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Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що велика делегація в кількості 37 народних депутатів поїхала на молитовний сніданок в США. Водночас, за його словами, вони знаходяться там не за державні кошти, а за власні. Про це він сказав у коментарі «Ми-Україна».

«Половина з них – опозиція, інша половина – монобільшість. Вони поїхали туди для того, щоб системно працювати з тими сенаторами, з тими депутатами від Конгресу для налагодження стосунків», - зазначив Стефанчук.

За його словами, наразі перед Україною стоїть важливий виклик – перезавантаження відносин зі США, з Конгресом та Сенатом.

«Вони знаходяться там не за державні кошти, а за власні. Для того, щоб привести в Україну нові зв'язки, нові бачення», - прокоментував він.

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