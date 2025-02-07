Руслан Стефанчук озвучил количество народных депутатов, которые поехали на молитвенный завтрак в США

По его словам, они поехали туда для того, чтобы системно работать с сенаторами и депутатами от Конгресса для налаживания отношений.

Источник фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images

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Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил, что большая делегация в количестве 37 народных депутатов поехала на молитвенный завтрак в США. В то же время, по его словам, они находятся там не за государственные средства, а за собственные. Об этом он сказал в комментарии «Мы-Украина».

«Половина из них – оппозиция, другая половина – монобольшинство. Они поехали туда для того, чтобы системно работать с теми сенаторами, с депутатами от Конгресса для налаживания отношений», - отметил Стефанчук.

По его словам, сейчас перед Украиной стоит важный вызов – перезагрузка отношений с США, Конгрессом и Сенатом.

«Они находятся там не за государственные средства, а за собственные. Для того чтобы привести в Украину новые связи, новые видения», - прокомментировал он.

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