Практика судов
  1. В Украине

Руслан Стефанчук озвучил количество народных депутатов, которые поехали на молитвенный завтрак в США

12:06, 7 февраля 2025
По его словам, они поехали туда для того, чтобы системно работать с сенаторами и депутатами от Конгресса для налаживания отношений.
Руслан Стефанчук озвучил количество народных депутатов, которые поехали на молитвенный завтрак в США
Источник фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил, что большая делегация в количестве 37 народных депутатов поехала на молитвенный завтрак в США. В то же время, по его словам, они находятся там не за государственные средства, а за собственные. Об этом он сказал в комментарии «Мы-Украина».

«Половина из них – оппозиция, другая половина – монобольшинство. Они поехали туда для того, чтобы системно работать с теми сенаторами, с депутатами от Конгресса для налаживания отношений», - отметил Стефанчук.

По его словам, сейчас перед Украиной стоит важный вызов – перезагрузка отношений с США, Конгрессом и Сенатом.

«Они находятся там не за государственные средства, а за собственные. Для того чтобы привести в Украину новые связи, новые видения», - прокомментировал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Руслан Стефанчук

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд квалифицировал неподачу ТЦК отзыва на иск мужчины как признание ТЦК иска

Принимая во внимание неподачу ТЦК без уважительных причин отзыва на иск, несмотря на своевременное получение определения об открытии производства, суд квалифицировал непредоставление ТЦК отзыва как признание иска – решение Киевского окружного административного суда.

ВККС должна объявить конкурс на должности судей Верховного Суда – Станислав Кравченко

Верховный Суд просит ВККС объявить конкурс в кассационные суды сразу после завершения конкурса в апелляционные суды.

Украинские суды в 2024 году рассмотрели 4,4 млн дел – Верховный Суд

Большинство дел были рассмотрены судьями гражданской специализации и следственными судьями.

Верховный Суд согласился с тем, что отказ пограничников студенту иностранного вуза в пересечении границы противоправный – детали дела

Суды указали, что решение пограничников об отказе в пересечении государственной границы в данном случае является вмешательством в свободу передвижения.

Галина Третьякова предлагает отдельно установить, что на период приостановления трудового договора работодатель не обязан выплачивать зарплату, гарантийные и компенсационные выплаты

Также будет установлена обязанность сторон трудового договора постоянно, в том числе и при приостановлении действия трудового договора, в срок не более 10 календарных дней – информировать другую сторону об изменении своих контактных данных.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео