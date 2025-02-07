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ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Лычаковский райсуд Львова

14:30, 7 февраля 2025
Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Лычаковский райсуд Львова
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Лычаковский районный суд города Львова 3 судей.

Рассмотрение вопроса пройдет 5 марта в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который намеревался отправиться в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которой добавить свои документы.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует откомандировать 3 судей Великоновоселковского райсуда Донецкой области в другие суды.

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суд судья ВККС

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