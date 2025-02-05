ВККС рекомендует откомандировать 3 судей Великоновоселковского райсуда Донецкой области в другие суды

Комиссия решила внести в ВСП представление с рекомендацией о командировке сроком на один год трех судей Великоновоселковского районного суда Донецкой области.

В среду, 5 февраля, Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год трех судей Великоновоселковского районного суда Донецкой области:

Дурач Ольги Анатольевны в Козятинский горрайонный суд Винницкой области;

Фисун Ларисы Станиславовны в Карловский районный суд Полтавской области;

Якишиной Елены Николаевны в Харьковский районный суд Харьковской области.

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