ВККС рекомендує відрядити 3 суддів Великоновосілківського райсуду Донецької області до інших судів

Комісія вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік трьох суддів Великоновосілківського районного суду Донецької області.

У середу, 5 лютого, Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік трьох суддів Великоновосілківського районного суду Донецької області:

Дурач Ольги Анатоліївни до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області;

Фисун Лариси Станіславівни до Карлівського районного суду Полтавської області;

Якішиної Олени Миколаївни до Харківського районного суду Харківської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.