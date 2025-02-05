Два відділи виконавчої служби в Херсонській області змінюють місце розташування — що слід знати

Великолепетиський та Білозерський відділи ДВС знаходимуться у Миколаєві.

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Управління забезпечення примусового виконання рішень у Херсонській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) повідомляє про зміну місцезнаходження відділів державної виконавчої служби в Херсонській області з 31 січня 2025 року.

Зокрема:

- Великолепетиський відділ державної виконавчої служби у Каховському районі Херсонської області змінює своє місцезнаходження з адреси: 73003, місто Херсон, вул. Мозолевського, 2 на адресу: 54020, м. Миколаїв, вул. Погранична, 20.

- Білозерський відділ державної виконавчої служби у Херсонському районі Херсонської області змінює своє місцезнаходження з адреси: Херсонська область, смт. Білозерка, вул. Свободи, 85 на адресу: 54020, м. Миколаїв, вул. Погранична, 20.

Українців просять врахувати ці зміни при плануванні візитів та звернень до відповідних відділів.

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