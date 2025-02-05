Два отдела исполнительной службы в Херсонской области меняют месторасположение — что нужно знать

Великолепетиский и Белозерский отделы ГИС будут находится в Николаеве.

Управление обеспечения принудительного исполнения решений в Херсонской области, в Автономной Республике Крым и Севастополе Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) сообщает об изменении местонахождение отделов государственной исполнительной службы в Херсонской области с 31 января 2025 года.

В частности:

- Великолепетиский отдел государственной исполнительной службы в Каховском районе Херсонской области меняет свое местонахождение по адресу: 73003, город Херсон, ул. Мозолевского, 2 по адресу: 54020, г. Николаев, ул. Пограничная, 20

- Белозерский отдел государственной исполнительной службы в Херсонском районе Херсонской области меняет свое местонахождение по адресу: Херсонская область, пгт. Белозерка, ул. Свободы, 85 по адресу: 54020, г. Николаев, ул. Пограничная, 20

Украинцев просят учесть эти изменения при планировании визитов и обращений в соответствующие отделы.

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