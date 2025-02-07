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В Хмельницком задержан российский агент, который готовил теракт вблизи подразделений Сил обороны

11:40, 7 февраля 2025
СБУ задержала агента, когда он проводил доразведку возле военного объекта, где оккупанты планировали теракт.
В Хмельницком задержан российский агент, который готовил теракт вблизи подразделений Сил обороны
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила теракт, который российские спецслужбы готовили в Хмельницком. В ходе спецоперации был задержан агент РФ, который планировал заложить взрывчатку возле пунктов базирования Сил обороны на территории города.

Как отметили в спецслужбе, злоумышленник получил задачу от своего российского куратора в начале 2025 года. Среди приоритетных целей неприятеля были запасные командные пункты и места постоянной дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Чтобы найти место для скрытой установки взрывчатки, агент обходил местность и фиксировал геолокации с наибольшей концентрацией украинских военных.

«При обнаружении таких объектов фигурант изучал его периметр на наличие «удобных» мест для закладки самодельного взрывного устройства (СВП).

В дальнейшем агент передавал куратору из России соответствующие координаты для «согласования», чтобы затем получить инструкции по изготовлению СВП с механизмом удаленной активации по телефону», - сообщили в спецслужбе.

СБУ задержала агента, когда он проводил доразведку возле военного объекта, где оккупанты планировали теракт.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он общался с российским спецслужбом.

По данным следствия, агентом оказался 32-летний наркозависимый из областного центра. В поле зрения оккупантов он попал во время поиска на Телеграмм-каналах быстрых заработков на «дозу».

Следователи сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ теракт

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