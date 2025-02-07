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У Хмельницькому затримали російського агента, який готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони

11:40, 7 лютого 2025
СБУ затримала агента коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт.
У Хмельницькому затримали російського агента, який готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони
Фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила, що запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. Під час спецоперації був затриманий агент рф, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста.

Як зазначили у спецслужбі, зловмисник отримав завдання від свого російського куратора на початку 2025 року. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України.

Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових.

«У разі виявлення таких об’єктів фігурант вивчав його периметр на наявність «зручних» місць для закладки саморобного вибухового пристрою (СВП).

Надалі агент передавав куратору з рф відповідні координати для «погодження», щоб потім отримати інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон», - повідомили у спецслужбі.

СБУ затримала агента коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським спецслужбістом.

За даними слідства, агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку на Телеграм-каналах швидких заробітків на «дозу».

Наразі слідчі повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ теракт

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