У ТЦК на Буковині помер чоловік під час проходження ВЛК

У ТЦК у Чернівцях помер 32-річний чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Фото ілюстративне

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У Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування помер 32-річний місцевий житель, який проходив військово-лікарську комісію. Про це повідомила поліція області.

7 лютого під час перевірки території правоохоронці виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Його запросили до обласного ТЦК для уточнення військово-облікових даних, і він добровільно погодився.

Під час проходження ВЛК йому раптово стало зле, він втратив свідомість. Військові та медики намагалися надати йому домедичну допомогу, однак врятувати його не вдалося – лікарі констатували смерть.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою «природна смерть». Розслідування триває.

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