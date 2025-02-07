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Українські суди у 2024 році розглянули 4,4 млн справ – Верховний Суд

11:26, 7 лютого 2025
Більшість справ розглянули судді цивільної спеціалізації та слідчі судді.
Українські суди у 2024 році розглянули 4,4 млн справ – Верховний Суд
Джерело фото: Верховний Суд
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час засідання Пленуму Верховного Суду 7 лютого 2025 року повідомив про стан здійснення правосуддя у минулому році.

За інформацією голови ВС, у 2024 році суди усіх інстанцій, згідно до їх спеціалізації, розглянули 4 млн. 400 тис. справ всіх категорій.

При цьому на розгляд усіх судів країни поступило у минулому році 5 млн. 300 тис. справ та матеріалів.

«Це вражаючи цифри», - зазначив Станіслав Кравченко.

З урахування надходжень вже 2025 року, нерозглянутими в усіх судах наразі залишаються близько 1 млн. справ і матеріалів.

Найбільше навантаження у 2024 році традиційно було у судів загальної юрисдикції.

Так, суддями цивільної спеціалізації було розглянуто 1 млн. 200 тис. справ і матеріалів.

А суддями з кримінальної спеціалізації – 930 тис. справ і матеріалів. Абсолютна більшість розглянутих справ з кримінальної спеціалізації – більше 800 тисяч, це робота слідчих суддів.

Також суди загальної юрисдикції у минулому році розглянули 870 тисяч справ про адміністративні правопорушення.

Що стосується судів адміністративної юрисдикції, то вони розглянули 570 тисяч справ і матеріалів.

Суди господарської юрисдикції розглянули у минулому році 190 тисяч справ і матеріалів.

Верховний Суд у 2024 році отримав для розгляду 90 тис. касаційних скарг та інших процесуальних звернень (на 5% більше, ніж у 2023 році).

Всі касаційні суди ВС та Велика Палата ВС розглянули у минулому році 87 тис. справ.

Більшість справ розглянув Касаційний адміністративний суд у складі ВС – 52 тисячі справ і матеріалів.

Касаційний цивільний суд у складі ВС розглянув 18 тисяч справ, Касаційний кримінальний суд у складі ВС – 10 тисяч справ, а Касаційний господарський суд у складі ВС – 10 тис. справ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Верховний Суд цивільна справа слідчий суддя

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