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Украинские суды в 2024 году рассмотрели 4,4 млн дел – Верховный Суд

11:26, 7 февраля 2025
Большинство дел были рассмотрены судьями гражданской специализации и следственными судьями.
Украинские суды в 2024 году рассмотрели 4,4 млн дел – Верховный Суд
Джерело фото: Верховний Суд
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время заседания Пленума Верховного Суда 7 февраля 2025 года сообщил о состоянии осуществления правосудия в прошлом году. 

По информации главы ВС, в 2024 году суды всех инстанций, согласно их специализации, рассмотрели 4 млн. 400 тыс. дел всех категорий. 

При этом на рассмотрение всех судов страны поступило в прошлом году 5 млн. 300 тыс. дел и материалов. 

«Это впечатляющие цифры», – отметил Станислав Кравченко

С учетом поступлений уже в 2025 году, нерассмотренными во всех судах остаются около 1 млн. дел и материалов. 

Самая большая нагрузка в 2024 году традиционно была у судов общей юрисдикции.

Так, судьями гражданской специализации было рассмотрено 1 млн. 200 тыс. дел и материалов. 

А судьями криминальной специализации – 930 тыс. дел и материалов. Абсолютное большинство рассмотренных дел по криминальной специализации – более 800 тысяч, это работа следственных судей. 

Также суды общей юрисдикции в прошлом году рассмотрели 870 тысяч дел об административных правонарушениях. 

Что касается судов административной юрисдикции, они рассмотрели 570 тысяч дел и материалов. 

Суды хозяйственной юрисдикции рассмотрели в прошлом году 190 000 дел и материалов.

Верховный Суд в 2024 году получил для рассмотрения 90 тыс. кассационных жалоб и других процессуальных обращений (на 5% больше, чем в 2023 году). 

Все кассационные суды ВС и Большая Палата ВС рассмотрели в прошлом году 87 тысяч дел. 

Большинство дел рассмотрел Кассационный административный суд в составе ВС – 52 тысячи дел и материалов. 

Кассационный гражданский суд в составе ВС рассмотрел 18 тысяч дел, Кассационный уголовный суд в составе ВС – 10 тысяч дел, а Кассационный хозяйственный суд в составе ВС – 10 тыс. дел.

Автор: Вячеслав Хрипун

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