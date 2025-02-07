Первая семья внутренне перемещенных лиц получила субсидию на аренду жилья

Владельцу жилья, сдающего его в аренду, государство также будет компенсировать налоги.

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Семья внутренне перемещенных лиц, которая сейчас проживает в Закарпатье, стала первой, что оформила субсидию на аренду жилья. Семья будет получать от государства 4,7 тыс. гривен субсидии ежемесячно, а владельцу жилья, сдающего его в аренду, государство будет компенсировать свыше 2,3 тыс. гривен налогов. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

«Субсидия на аренду – это новый инструмент, построенный по принципу, аналогичному тому, который работает в разных странах мира», - отметила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Как указывается, семьи ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья независимо от времени, когда они приобрели такой статус – после 2022 года или после 2014 года.

Субсидия на аренду – это полностью цифровой инструмент. Подать все документы на назначение субсидии можно онлайн.

В то же время, чтобы оформить субсидию на аренду, необходимо заключить официальный договор аренды.

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