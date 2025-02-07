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Перша родина внутрішньо переміщених осіб отримала субсидію на оренду житла

16:54, 7 лютого 2025
Власнику житла, який здає його в оренду, держава також компенсуватиме податки.
Перша родина внутрішньо переміщених осіб отримала субсидію на оренду житла
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Родина внутрішньо переміщених осіб, яка зараз мешкає на Закарпатті, стала першою, що оформила субсидію на оренду житла. Сімʼя отримуватиме від держави 4,7 тис. гривень субсидії щомісяця, а власнику житла, який здає його в оренду, держава компенсуватиме понад 2,3 тис. гривень податків. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

«Субсидія на оренду – це новий інструмент, який побудовано за принципом, аналогічним тим, який працює в різних країнах світу», - зазначила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Як вказується, родини ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла незалежно від часу, коли вони набули такий статус – після 2022 року, чи після 2014 року.

Субсидія на оренду – це повністю цифровий інструмент. Подати всі документи на призначення субсидії можна онлайн.

Водночас, щоб оформити субсидію на оренду, необхідно укласти офіційний договір оренди.

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ВПО оренда

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