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Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Міністерства молоді та спорту

16:00, 7 лютого 2025
Фахівці Рахункової палати оцінять стан представлення та розкриття інформації у фінансовій та бюджетній звітності Міністерства та нададуть загальну оцінку цієї звітності.
Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Міністерства молоді та спорту
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Рахункова палата повідомила, що розпочала проведення фінансового аудиту Міністерства молоді та спорту України.

Під час аудиту фахівці Рахункової палати:

- оцінять стан представлення та розкриття інформації у фінансовій та бюджетній звітності Міністерства та нададуть загальну оцінку цієї звітності;

- проведуть аудиторські процедури для надання впевненості щодо кожного класу господарських операцій, залишків за рахунками та розкриття цієї інформації у фінансовій і бюджетній звітності;

- оцінять стан системи внутрішнього контролю Міністерства в частині складання фінансової і бюджетної звітності та реагування на ризики.

Також увагу буде приділено використанню коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, фінансування яких здійснюється Міністерством молоді та спорту України.

Відповідальна за аудит – член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Розгляд звіту за результатами аудиту заплановано на жовтень 2025 року.

Результати цього аудиту сприятимуть підвищенню прозорості використання установою коштів державного бюджету.

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Рахункова палата

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