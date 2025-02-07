Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Міністерства молоді та спорту

Фахівці Рахункової палати оцінять стан представлення та розкриття інформації у фінансовій та бюджетній звітності Міністерства та нададуть загальну оцінку цієї звітності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рахункова палата повідомила, що розпочала проведення фінансового аудиту Міністерства молоді та спорту України.

Під час аудиту фахівці Рахункової палати:

- оцінять стан представлення та розкриття інформації у фінансовій та бюджетній звітності Міністерства та нададуть загальну оцінку цієї звітності;

- проведуть аудиторські процедури для надання впевненості щодо кожного класу господарських операцій, залишків за рахунками та розкриття цієї інформації у фінансовій і бюджетній звітності;

- оцінять стан системи внутрішнього контролю Міністерства в частині складання фінансової і бюджетної звітності та реагування на ризики.

Також увагу буде приділено використанню коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, фінансування яких здійснюється Міністерством молоді та спорту України.

Відповідальна за аудит – член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Розгляд звіту за результатами аудиту заплановано на жовтень 2025 року.

Результати цього аудиту сприятимуть підвищенню прозорості використання установою коштів державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.