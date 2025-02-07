Військовослужбовця засудили до 5 років за смертельну ДТП у Гостомелі

Нетверезий військовий втратив керування та з’їхав з дороги, в результаті чого один пасажир загинув, інша пасажирка отримала тяжкі поранення.

Фото: ДБР

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Військовослужбовця, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну аварію в Гостомелі, суд визнав винним та призначив 5 років позбавлення волі. Про це повідомили в ДБР.

Аварія сталася в липні 2024 року. Нетверезий військовий (1,04 проміле алкоголю в крові) сів за кермо автомобіля без відповідного водійського посвідчення. У машині перебували 24-річний військовослужбовець і 21-річна дівчина.

Під час руху він втратив керування, автомобіль з’їхав з дороги, врізався у паркан та перекинувся. Внаслідок аварії пасажир загинув на місці, а дівчина отримала тяжкі травми.

Суд визнав водія винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини) та призначив 5 років ув’язнення.

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