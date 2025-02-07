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Военнослужащего приговорили к 5 годам за смертельное ДТП в Гостомеле

13:18, 7 февраля 2025
Нетрезвый военный потерял управление и съехал с дороги, в результате чего один пассажир погиб, другая пассажирка получила тяжелые ранения.
Военнослужащего приговорили к 5 годам за смертельное ДТП в Гостомеле
Фото: ГБР
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Военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельную аварию в Гостомеле, суд признал виновным и назначил 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГБР.

Авария произошла в июле 2024 года. Нетрезвый военный (1,04 промилле алкоголя в крови) сел за руль автомобиля без соответствующего водительского удостоверения. В машине находились 24-летний военнослужащий и 21-летняя девушка.

Во время движения он потерял управление, автомобиль съехал с дороги, врезался в забор и перевернулся. В результате аварии пассажир погиб на месте, а девушка получила тяжелые травмы.

Суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека) и назначил 5 лет заключения.

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