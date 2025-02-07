На Харьковщине от взрыва неизвестного предмета дома погиб ребенок

10-летний мальчик погиб в результате взрыва неизвестного предмета.

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В Харьковской области 10-летний мальчик погиб в результате взрыва неизвестного предмета. Как отметили в ГСЧС, взрыв произошел в одном из частных домов в поселке Коротич Харьковского района.

В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства.

Напомним, что на Житомирщине из-за оставленной без присмотра мультиварки загорелся дом.

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