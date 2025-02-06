На Житомирщине из-за оставленной без присмотра мультиварки загорелся дом

В ГСЧС отметили, что произошло короткое замыкание электросети.

В поселке Народичи на Житомирщине причиной возгорания в частном доме стало короткое замыкание электросети из-за включенной и оставленной без присмотра мультиварки. Об этом сообщили в ГСЧС.

«В поселке Народичи Коростенского района произошел пожар в частном доме. Причина возгорания – короткое замыкание электросети из-за включенной и оставленной без присмотра мультиварки», - указали там.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь, но пламя повредило перекрытие веранды, крышу и имущество.

В ГСЧС призывают быть осторожными с электроприборами – не оставлять их включенными без присмотра во избежание подобных ситуаций.

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