На Житомирщині через залишену без нагляду мультиварку загорівся будинок

У ДСНС зазначили, що сталося коротке замкнення електромережі.

У селищі Народичі на Житомирщині причиною загоряння в приватному будинку стало коротке замкнення електромережі через увімкнену та залишену без нагляду мультиварку. Про це повідомили у ДСНС.

«У селищі Народичі, Коростенського району, сталася пожежа в приватному будинку. Причина загоряння – коротке замкнення електромережі через увімкнену та залишену без нагляду мультиварку», - вказали там.

Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, але полум’я пошкодило перекриття веранди, дах та майно.

У ДСНС закликають бути обережними з електроприладами – не залишати їх увімкненими без нагляду, щоб уникнути подібних ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.