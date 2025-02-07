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7 февраля – какой сегодня праздник и главные события

10:30, 7 февраля 2025
7 февраля в Украине и мире празднуют День периодической таблицы.
7 февраля – какой сегодня праздник и главные события
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В пятницу, 7 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

7 февраля в Украине и мире празднуют День периодической таблицы. Это система, упорядочивающая химические элементы по их свойствам и атомным номерам. Она стала фундаментом современной химии и позволила не только объяснить свойства известных элементов, но предсказать существование еще неоткрытых.

Также 7 февраля День рождения огнетушителя. Именно в этот день 1863 года Алассандеер Росс получил патент на первый современный огнетушитель. Хотя попытки создать устройства для тушения пожаров предпринимались еще в XVIII веке, именно патент Росса заложил основу для современных моделей. Его огнетушитель состоял из металлического баллона, заполненного водой и сжатым воздухом или углекислым газом. Первые огнетушители содержали соляную кислоту и соду, что создавало химическую реакцию для выброса жидкости. Современные огнетушители делятся на порошковые, углекислотные, пенные и водные в зависимости от типа пожара. В некоторых странах в этот день проводятся учебные мероприятия по пожарной безопасности.

Какой сегодня церковный праздник

7 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского. Он жил в IV веке в Мелитополе в Малой Азии. Был сыном диакона Христодула. С раннего возраста Партений отмечался даром творения чудес и исцеления больных. Вскоре его рукоположили в священники, а позже он стал епископом города Лампсака. Святой Партений известен многочисленными чудесами, среди которых самым большим было воскресение мертвого юноши, которого во время строительства церкви переехала телега, загруженная каменными плитами. Он скончался в 360 году. Его мощи казались источником исцеления для многих немощных.

Календарь важных событий за 7 февраля

457 год — Лев I Макелла становится византийским императором;

1483 год — известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме у Эхуариуса Зильбера издает книгу «Прогностическая оценка текущего 1483 года»;

1497 год — поклонники Джироламо Савонаролы сжигают во Флоренции тысячи светских, «греховных» книг, предметов искусства и тому подобное;

1831 год — польский Сейм утверждает красно-белый флаг как национальный;

1889 год — американец Герман Голлерит получает патент на первую электрическую вычислительную машину;

1906 год — сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал беды;

1942 год — на территории современной Баня-Луки хорватские усташи убивают более 2300 сербов, преимущественно женщин, детей, пожилых;

1968 год — песня группы Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band получает премию «Грэмми»;

1991 год — временная ИРА обстреливает из минометов резиденцию премьер-министра Великобритании Даунинг-стрит, 10;

1992 год — 12 государств-членов Европейских сообществ подписывают Маастрихтский договор, основное соглашение Европейского Союза;

2009 год — лесные пожары в штате Виктория приводят к худшему стихийному бедствию в истории Австралии, погибает 173 человека;

2016 год — Северная Корея запускает в космос Кванмьонсон-4, нарушая многочисленные договоры ООН;

2018 год — разгром и уничтожение передовых отрядов российских Сил Специального Назначения («ПВК Вагнера») под Дайр-эз-Заур американскими войсками в Сирии в ночь на 8 февраля.  

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