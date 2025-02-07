Больше лотов, высокая конкуренция и экономия средств – DOT совершенствовал закупки топлива для ВСУ

Новый подход к закупкам топлива позволил сэкономить 15,8 млн грн на арктическом дизеле.

Фото: armyinform

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Государственный оператор тыла (DOT) оптимизирует механизм закупок топлива для Вооруженных сил Украины. В Минобороны сообщили, что теперь вместо четырех крупных региональных лотов поставки поделят на восемь более мелких, что позволит повысить конкуренцию и снизить расходы.

Экономия и преимущества нового подхода

2,7% экономии на лотах с одним участником

7,5% экономии на лотах с двумя и более участниками

Общая экономия более 82 млн грн

Уменьшение рисков для поставщиков из-за вызовов безопасности

В 2024 году DOT закупил ГСМ на 28,2 млрд грн. Благодаря оптимизации процесса государству удалось сэкономить дополнительные 15,8 млн грн только на закупке арктического дизельного топлива.

Что изменилось?

Ранее регионы делили на 4 больших лота (Восточный, Южный, Центральный, Западный).

Теперь количество лотов увеличено до 8 меньших, что уменьшит логистические расходы и сделает условия более выгодными для бизнеса.

Меньшее количество точек поставки в каждом лоте позволит снизить барьер для участия новых поставщиков, что будет способствовать здоровой конкуренции.

«Рынок топлива в Украине отмечается значительными рисками безопасности из-за постоянной угрозы со стороны российской федерации. Поэтому поставщики не сохраняют большие объемы на территории Украины. Углубление региональной модели позволяет уменьшить риски безопасности для бизнеса, снижая необходимые для участия в торгах объемы топлива. Это открывает возможности для новых игроков рынка и повышает уровень конкуренции, что, в свою очередь, положительно влияет на стоимость продукции для нужд обороны», - отметила директор программы ГСМ DOT Марина Еремеева.

Ожидается, что с апреля DOT начнет закупки летнего топлива, что может привлечь еще больше участников рынка и повысить конкуренцию.

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