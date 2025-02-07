Больше лотов, высокая конкуренция и экономия средств – DOT совершенствовал закупки топлива для ВСУ

Государственный оператор тыла (DOT) оптимизирует механизм закупок топлива для Вооруженных сил Украины. В Минобороны сообщили, что теперь вместо четырех крупных региональных лотов поставки поделят на восемь более мелких, что позволит повысить конкуренцию и снизить расходы.
Экономия и преимущества нового подхода
В 2024 году DOT закупил ГСМ на 28,2 млрд грн. Благодаря оптимизации процесса государству удалось сэкономить дополнительные 15,8 млн грн только на закупке арктического дизельного топлива.
Что изменилось?
«Рынок топлива в Украине отмечается значительными рисками безопасности из-за постоянной угрозы со стороны российской федерации. Поэтому поставщики не сохраняют большие объемы на территории Украины. Углубление региональной модели позволяет уменьшить риски безопасности для бизнеса, снижая необходимые для участия в торгах объемы топлива. Это открывает возможности для новых игроков рынка и повышает уровень конкуренции, что, в свою очередь, положительно влияет на стоимость продукции для нужд обороны», - отметила директор программы ГСМ DOT Марина Еремеева.
Ожидается, что с апреля DOT начнет закупки летнего топлива, что может привлечь еще больше участников рынка и повысить конкуренцию.
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