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Больше лотов, высокая конкуренция и экономия средств – DOT совершенствовал закупки топлива для ВСУ

19:00, 7 февраля 2025
Новый подход к закупкам топлива позволил сэкономить 15,8 млн грн на арктическом дизеле.
Больше лотов, высокая конкуренция и экономия средств – DOT совершенствовал закупки топлива для ВСУ
Фото: armyinform
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Государственный оператор тыла (DOT) оптимизирует механизм закупок топлива для Вооруженных сил Украины. В Минобороны сообщили, что теперь вместо четырех крупных региональных лотов поставки поделят на восемь более мелких, что позволит повысить конкуренцию и снизить расходы.

Экономия и преимущества нового подхода

  • 2,7% экономии на лотах с одним участником
  • 7,5% экономии на лотах с двумя и более участниками
  • Общая экономия более 82 млн грн
  • Уменьшение рисков для поставщиков из-за вызовов безопасности

В 2024 году DOT закупил ГСМ на 28,2 млрд грн. Благодаря оптимизации процесса государству удалось сэкономить дополнительные 15,8 млн грн только на закупке арктического дизельного топлива.

Что изменилось?

  • Ранее регионы делили на 4 больших лота (Восточный, Южный, Центральный, Западный).
  • Теперь количество лотов увеличено до 8 меньших, что уменьшит логистические расходы и сделает условия более выгодными для бизнеса.
  • Меньшее количество точек поставки в каждом лоте позволит снизить барьер для участия новых поставщиков, что будет способствовать здоровой конкуренции.

«Рынок топлива в Украине отмечается значительными рисками безопасности из-за постоянной угрозы со стороны российской федерации. Поэтому поставщики не сохраняют большие объемы на территории Украины. Углубление региональной модели позволяет уменьшить риски безопасности для бизнеса, снижая необходимые для участия в торгах объемы топлива. Это открывает возможности для новых игроков рынка и повышает уровень конкуренции, что, в свою очередь, положительно влияет на стоимость продукции для нужд обороны», - отметила директор программы ГСМ DOT Марина Еремеева.

Ожидается, что с апреля DOT начнет закупки летнего топлива, что может привлечь еще больше участников рынка и повысить конкуренцию.

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ВСУ публичные закупки Минобороны

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