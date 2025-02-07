Більше лотів, вища конкуренція та економія коштів – DOT вдосконалив закупівлі пального для ЗСУ

Державний оператор тилу (DOT) оптимізує механізм закупівель пального для Збройних сил України. У Міноборони повідомили, що тепер замість чотирьох великих регіональних лотів постачання поділять на вісім дрібніших, що дозволить підвищити конкуренцію та знизити витрати.
Економія та переваги нового підходу
У 2024 році DOT закупив ПММ на 28,2 млрд грн. Завдяки оптимізації процесу державі вдалося зекономити додаткові 15,8 млн грн лише на закупівлі арктичного дизельного пального.
Що змінилося?
«Ринок пального в Україні відзначається значними безпековими ризиками через постійну загрозу з боку російської федерації. Тому постачальники не зберігають великі обсяги на території України. Поглиблення регіональної моделі дозволяє зменшити безпекові ризики для бізнесу, знижуючи необхідні для участі в торгах обсяги палива. Це відкриває можливості для нових гравців ринку та підвищує рівень конкуренції, що, своєю чергою, позитивно впливає на вартість продукції для потреб оборони», – наголосила директорка програми ПММ DOT Марина Єремєєва.
Очікується, що з квітня DOT розпочне закупівлі літнього пального, що може залучити ще більше учасників ринку та підвищити конкуренцію.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.