Більше лотів, вища конкуренція та економія коштів – DOT вдосконалив закупівлі пального для ЗСУ

Новий підхід до закупівель пального дозволив зекономити 15,8 млн грн на арктичному дизелі.

Фото: armyinform

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Державний оператор тилу (DOT) оптимізує механізм закупівель пального для Збройних сил України. У Міноборони повідомили, що тепер замість чотирьох великих регіональних лотів постачання поділять на вісім дрібніших, що дозволить підвищити конкуренцію та знизити витрати.

Економія та переваги нового підходу

2,7% економії на лотах із одним учасником

7,5% економії на лотах із двома і більше учасниками

Загальна економія понад 82 млн грн

Зменшення ризиків для постачальників через безпекові виклики

У 2024 році DOT закупив ПММ на 28,2 млрд грн. Завдяки оптимізації процесу державі вдалося зекономити додаткові 15,8 млн грн лише на закупівлі арктичного дизельного пального.

Що змінилося?

Раніше регіони ділили на 4 великі лоти (Східний, Південний, Центральний, Західний).

Тепер кількість лотів збільшено до 8 менших, що зменшить логістичні витрати та зробить умови вигіднішими для бізнесу.

Менша кількість точок постачання в кожному лоті дозволить знизити бар'єр для участі нових постачальників, що сприятиме здоровій конкуренції.

«Ринок пального в Україні відзначається значними безпековими ризиками через постійну загрозу з боку російської федерації. Тому постачальники не зберігають великі обсяги на території України. Поглиблення регіональної моделі дозволяє зменшити безпекові ризики для бізнесу, знижуючи необхідні для участі в торгах обсяги палива. Це відкриває можливості для нових гравців ринку та підвищує рівень конкуренції, що, своєю чергою, позитивно впливає на вартість продукції для потреб оборони», – наголосила директорка програми ПММ DOT Марина Єремєєва.

Очікується, що з квітня DOT розпочне закупівлі літнього пального, що може залучити ще більше учасників ринку та підвищити конкуренцію.

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