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Більше лотів, вища конкуренція та економія коштів – DOT вдосконалив закупівлі пального для ЗСУ

19:00, 7 лютого 2025
Новий підхід до закупівель пального дозволив зекономити 15,8 млн грн на арктичному дизелі.
Більше лотів, вища конкуренція та економія коштів – DOT вдосконалив закупівлі пального для ЗСУ
Фото: armyinform
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Державний оператор тилу (DOT) оптимізує механізм закупівель пального для Збройних сил України. У Міноборони повідомили, що тепер замість чотирьох великих регіональних лотів постачання поділять на вісім дрібніших, що дозволить підвищити конкуренцію та знизити витрати.

Економія та переваги нового підходу

  • 2,7% економії на лотах із одним учасником
  • 7,5% економії на лотах із двома і більше учасниками
  • Загальна економія понад 82 млн грн
  • Зменшення ризиків для постачальників через безпекові виклики

У 2024 році DOT закупив ПММ на 28,2 млрд грн. Завдяки оптимізації процесу державі вдалося зекономити додаткові 15,8 млн грн лише на закупівлі арктичного дизельного пального.

Що змінилося?

  • Раніше регіони ділили на 4 великі лоти (Східний, Південний, Центральний, Західний).
  • Тепер кількість лотів збільшено до 8 менших, що зменшить логістичні витрати та зробить умови вигіднішими для бізнесу.
  • Менша кількість точок постачання в кожному лоті дозволить знизити бар'єр для участі нових постачальників, що сприятиме здоровій конкуренції.

«Ринок пального в Україні відзначається значними безпековими ризиками через постійну загрозу з боку російської федерації. Тому постачальники не зберігають великі обсяги на території України. Поглиблення регіональної моделі дозволяє зменшити безпекові ризики для бізнесу, знижуючи необхідні для участі в торгах обсяги палива. Це відкриває можливості для нових гравців ринку та підвищує рівень конкуренції, що, своєю чергою, позитивно впливає на вартість продукції для потреб оборони», – наголосила директорка програми ПММ DOT Марина Єремєєва.

Очікується, що з квітня DOT розпочне закупівлі літнього пального, що може залучити ще більше учасників ринку та підвищити конкуренцію.

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ЗСУ публічні закупівлі Міноборони

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