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7 лютого – яке сьогодні свято та головні події

10:30, 7 лютого 2025
7 лютого в Україні і світі святкують День періодичної таблиці.
7 лютого – яке сьогодні свято та головні події
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У п’ятницю, 7 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

7 лютого в Україні і світі святкують День періодичної таблиці. Це система, що впорядковує хімічні елементи за їхніми властивостями та атомними номерами. Вона стала фундаментом сучасної хімії й дозволила не тільки пояснити властивості відомих елементів, а й передбачити існування ще невідкритих.

Також 7 лютого День народження вогнегасника. Саме цього дня 1863 року Аласандеєр Росс отримав патент на перший сучасний вогнегасник. Хоча спроби створити пристрої для гасіння пожеж робили ще у XVIII столітті, саме патент Росса заклав основу для сучасних моделей. Його вогнегасник складався з металевого балона, заповненого водою та стисненим повітрям або вуглекислим газом. Перші вогнегасники містили соляну кислоту та соду, що створювали хімічну реакцію для викидання рідини. Сучасні вогнегасники поділяються на порошкові, вуглекислотні, пінні та водяні залежно від типу пожежі. У деяких країнах цього дня проводять навчальні заходи з пожежної безпеки.

Яке сьогодні церковне свято

7 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. Він жив у IV столітті в місті Мелітополі в Малій Азії. Був сином диякона Христодула. Від раннього віку Партеній відзначався даром творення див та зцілення недужих. Невдовзі його висвятили на священника, а пізніше він став єпископом міста Лампсака. Святий Партеній відомий численними дивами, серед яких найбільшим було воскресіння мертвого юнака, якого під час будівництва церкви переїхав віз, завантажений кам'яними плитами. Він помер 360 року. Його мощі здавались джерелом зцілення для багатьох недужих.

Календар важливих подій за 7 лютого

457 рік — Лев I Макелла стає візантійським імператором;

1483 рік — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видає книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року»;

1497 рік — прихильники Джироламо Савонароли спалюють у Флоренції тисячі світських, «гріховних» книг, предметів мистецтва тощо;

1831 рік — польський Сейм затверджує червоно-білий прапор як національний;

1889 рік — американець Герман Голлеріт отримує патент на першу електричну обчислювальну машину;

1906 рік — сигнал SOS вперше був запропонували як міжнародний сигнал біди;

1942 рік — на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбивають понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх;

1968 рік — пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримує премію «Ґреммі»;

1991 рік — тимчасова ІРА обстрілює з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10;

1992 рік — 12 держав-членів Європейських спільнот підписують Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;

2009 рік — лісові пожежі у штаті Вікторія призводять до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії, гине 173 особи;

2016 рік — Північна Корея запускає в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН;

2018 рік — розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення («ПВК Вагнера») під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч проти 8 лютого.

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