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На Харківщині від вибуху невідомого предмета вдома загинула дитина

20:08, 7 лютого 2025
10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.
На Харківщині від вибуху невідомого предмета вдома загинула дитина
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У Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета. Як вказали у ДСНС, вибух стався в одному з приватних будинків у селищі Коротич Харківського району.

Наразі на місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.

Нагадаємо, що на Житомирщині через залишену без нагляду мультиварку загорівся будинок.

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діти ДСНС Харків

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