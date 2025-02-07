На Харківщині від вибуху невідомого предмета вдома загинула дитина

10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета. Як вказали у ДСНС, вибух стався в одному з приватних будинків у селищі Коротич Харківського району.

Наразі на місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.

Нагадаємо, що на Житомирщині через залишену без нагляду мультиварку загорівся будинок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.