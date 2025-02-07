Счетная палата начала финансовый аудит Министерства молодежи и спорта

Специалисты Счетной палаты оценят состояние представления и раскрытия информации в финансовой и бюджетной отчетности Министерства и представят общую оценку этой отчетности.

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Счетная палата сообщила, что приступила к проведению финансового аудита Министерства молодежи и спорта Украины.

Во время аудита специалисты Счетной палаты:

- оценят состояние представления и раскрытия информации в финансовой и бюджетной отчетности Министерства и дадут общую оценку этой отчетности;

- проведут аудиторские процедуры для предоставления уверенности в каждом классе хозяйственных операций, остатках по счетам и раскрытии этой информации в финансовой и бюджетной отчетности;

- оценят состояние системы внутреннего контроля Министерства по части составления финансовой и бюджетной отчетности и реагирования на риски.

Также внимание будет уделено использованию средств распорядителями более низкого уровня и получателями бюджетных средств, финансирование которых осуществляется Министерством молодежи и спорта Украины.

Ответственная за аудит – член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.

Рассмотрение отчета по результатам аудита намечено на октябрь 2025 года.

Результаты этого аудита будут способствовать повышению прозрачности использования учреждения средств государственного бюджета.

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