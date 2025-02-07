Счетная палата начала финансовый аудит Министерства молодежи и спорта

Счетная палата сообщила, что приступила к проведению финансового аудита Министерства молодежи и спорта Украины.
Во время аудита специалисты Счетной палаты:
- оценят состояние представления и раскрытия информации в финансовой и бюджетной отчетности Министерства и дадут общую оценку этой отчетности;
- проведут аудиторские процедуры для предоставления уверенности в каждом классе хозяйственных операций, остатках по счетам и раскрытии этой информации в финансовой и бюджетной отчетности;
- оценят состояние системы внутреннего контроля Министерства по части составления финансовой и бюджетной отчетности и реагирования на риски.
Также внимание будет уделено использованию средств распорядителями более низкого уровня и получателями бюджетных средств, финансирование которых осуществляется Министерством молодежи и спорта Украины.
Ответственная за аудит – член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.
Рассмотрение отчета по результатам аудита намечено на октябрь 2025 года.
Результаты этого аудита будут способствовать повышению прозрачности использования учреждения средств государственного бюджета.
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