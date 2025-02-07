В ТЦК на Буковине умер мужчина во время прохождения ВВК

В ТЦК в Черновцах умер 32-летний мужчина, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Фото иллюстративное

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В Черновицком областном территориальном центре комплектования умер 32-летний местный житель, который проходил военно-врачебную комиссию. Об этом сообщила полиция области.

7 февраля во время проверки территории правоохранители обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Его пригласили в областной ТЦК для уточнения военно-учетных данных, и он добровольно согласился.

Во время прохождения ВВК ему внезапно стало плохо, он потерял сознание. Военные и медики пытались оказать ему домедицинскую помощь, однако спасти его не удалось - врачи констатировали смерть.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УКУ (умышленное убийство) с пометкой «естественная смерть». Расследование продолжается.

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