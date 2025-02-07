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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Личаківського райсуду Львова

14:30, 7 лютого 2025
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Личаківського райсуду Львова
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Личаківського районного суду міста Львова 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 5 березня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).    

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити 3 суддів Великоновосілківського райсуду Донецької області до інших судів.

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