Какие работы выполняют безработные в «Армии восстановления» — разъяснение Гоструда

07:18, 26 ноября 2025
Проект «Армия восстановления» привлекает безработных к общественно полезным работам оборонного и восстановительного характера.
Какие работы выполняют безработные в «Армии восстановления» — разъяснение Гоструда
В Украине продолжается реализация проекта «Армия восстановления», в рамках которого безработных граждан привлекают к общественно полезным работам. Такие работы имеют оборонный или восстановительный характер и направлены на поддержку общин во время военного положения.

Как сообщают в Гоструда, перечень работ является ориентировочным и определяется потребностями конкретного региона.

Какие работы наиболее распространены

Оборонные работы:

  • вырубка деревьев для обустройства окопов;
  • заготовка дров для нужд военных.

Восстановительные работы:

  • разбор завалов;
  • ремонт и восстановление повреждённых домов и помещений.

Инфраструктурные работы:

  • укрепление дамб;
  • расчистка дорог от завалов.

Логистические задания:

  • разгрузка и фасовка гуманитарной помощи.

Обустройство укрытий:

  • подготовка подвальных помещений в школах и многоэтажных домах.

Кроме того, безработных привлекают к плетению маскировочных сетей и приготовлению еды для военных.

Оплата труда

Все привлеченные к общественно полезным работам получают оплату, размер которой не может быть ниже минимальной заработной платы, гарантированной государством.

Гоструда

