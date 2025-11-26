Какие работы выполняют безработные в «Армии восстановления» — разъяснение Гоструда
В Украине продолжается реализация проекта «Армия восстановления», в рамках которого безработных граждан привлекают к общественно полезным работам. Такие работы имеют оборонный или восстановительный характер и направлены на поддержку общин во время военного положения.
Как сообщают в Гоструда, перечень работ является ориентировочным и определяется потребностями конкретного региона.
Какие работы наиболее распространены
Оборонные работы:
- вырубка деревьев для обустройства окопов;
- заготовка дров для нужд военных.
Восстановительные работы:
- разбор завалов;
- ремонт и восстановление повреждённых домов и помещений.
Инфраструктурные работы:
- укрепление дамб;
- расчистка дорог от завалов.
Логистические задания:
- разгрузка и фасовка гуманитарной помощи.
Обустройство укрытий:
- подготовка подвальных помещений в школах и многоэтажных домах.
Кроме того, безработных привлекают к плетению маскировочных сетей и приготовлению еды для военных.
Оплата труда
Все привлеченные к общественно полезным работам получают оплату, размер которой не может быть ниже минимальной заработной платы, гарантированной государством.
