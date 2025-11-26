Какие работы выполняют безработные в «Армии восстановления» — разъяснение Гоструда

Проект «Армия восстановления» привлекает безработных к общественно полезным работам оборонного и восстановительного характера.

В Украине продолжается реализация проекта «Армия восстановления», в рамках которого безработных граждан привлекают к общественно полезным работам. Такие работы имеют оборонный или восстановительный характер и направлены на поддержку общин во время военного положения.

Как сообщают в Гоструда, перечень работ является ориентировочным и определяется потребностями конкретного региона.

Какие работы наиболее распространены

Оборонные работы:

вырубка деревьев для обустройства окопов;

заготовка дров для нужд военных.

Восстановительные работы:

разбор завалов;

ремонт и восстановление повреждённых домов и помещений.

Инфраструктурные работы:

укрепление дамб;

расчистка дорог от завалов.

Логистические задания:

разгрузка и фасовка гуманитарной помощи.

Обустройство укрытий:

подготовка подвальных помещений в школах и многоэтажных домах.

Кроме того, безработных привлекают к плетению маскировочных сетей и приготовлению еды для военных.

Оплата труда

Все привлеченные к общественно полезным работам получают оплату, размер которой не может быть ниже минимальной заработной платы, гарантированной государством.

